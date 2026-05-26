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Martes 26 de mayo de 2026

Notifican nueva orden de aprehensión a “El Jaguar” en el Penal del Altiplano

Madera, Chih.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, notificaron una nueva orden de aprehensión a Francisco Javier A. M., alias “El Jaguar”, identificado como presunto líder de la organización criminal conocida como Gente Nueva de El Jaguar, por los delitos de homicidio y delincuencia organizada.

Para cumplimentar el mandato judicial, agentes de la Unidad Especializada en Cumplimiento de Órdenes de Aprehensión se trasladaron al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como Penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde actualmente se encuentra recluido el imputado.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Francisco Javier A. M., de 55 años de edad, era considerado uno de los principales generadores de violencia en el municipio de Madera y en diversas comunidades rurales de la región, donde presuntamente participó en múltiples hechos delictivos de alto impacto.

La orden de aprehensión deriva de una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso relacionado con hechos ocurridos en el año 2020, en los que perdieron la vida Tomás C. B., Víctor Alfonso M. M., Ubaldo Rafael E. O., Gabriel Alberto R. R., Abel David C. C., Orlando Daniel E., Erick Eduardo V. M., además de una víctima que permanece sin identificar.

Asimismo, las autoridades informaron que el segundo delito por el cual se giró el mandato judicial corresponde a delincuencia organizada, en perjuicio de la sociedad.

La Fiscalía General del Estado señaló que las investigaciones continúan con el objetivo de fortalecer las causas penales en contra del presunto líder criminal y esclarecer otros hechos violentos registrados en la región occidente de Chihuahua.

Con esta acción, las autoridades buscan avanzar en el combate a las estructuras criminales que operan en la zona serrana del estado y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de estos hechos.

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