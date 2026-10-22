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Jueves 22 de octubre de 2026

Nueva academia formará a cerca de 100 policías para reforzar Distrito León

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) iniciará en noviembre una nueva academia de formación policial, en la que se prevé el ingreso de alrededor de 100 cadetes, informó el titular de la corporación, Julio César Salas.

El funcionario explicó que la convocatoria para incorporarse a la Policía Municipal permaneció abierta durante todo el año y que actualmente se realizan los preparativos para comenzar la formación de la nueva generación.

Los elementos que concluyan satisfactoriamente su preparación serán destinados principalmente a fortalecer las labores de seguridad del nuevo Distrito León, que operará desde la Comandancia Oriente.

La incorporación de nuevos policías forma parte de la estrategia para ampliar la capacidad operativa de la corporación y reforzar la presencia y vigilancia en diferentes sectores de Chihuahua capital.

Salas señaló que con esta generación se busca avanzar en la preparación de nuevos elementos que permitan atender las necesidades de seguridad derivadas de la expansión de la ciudad y la próxima operación del nuevo distrito policial.

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