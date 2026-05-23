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Sábado 23 de mayo de 2026

Nueva audiencia de César Duarte será el 9 de junio; defensa busca sobreseimiento por asociación delictuosa

El proceso judicial que enfrenta el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, tendrá un nuevo capítulo el próximo 9 de junio, cuando se lleve a cabo una audiencia relacionada con la causa penal 3041-19 por el delito de asociación delictuosa, en la que su defensa solicitará el sobreseimiento del caso.

Actualmente, Duarte permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano, donde se encuentra desde diciembre pasado por una acusación federal vinculada a presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El abogado defensor, Héctor Villasana, informó que la audiencia de revisión deriva de una resolución emitida por un juez federal, quien ordenó que el asunto fuera nuevamente analizado por un juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Según explicó el litigante, la defensa ha sostenido que la acusación por asociación delictuosa no debe resolverse en el ámbito local, debido a que existe un procedimiento federal relacionado con los mismos hechos, por lo que consideran que el caso corresponde a la jurisdicción federal y no al fuero común.

Villasana señaló que, tras promover un juicio de amparo, la autoridad federal determinó que debía celebrarse una nueva audiencia para que la defensa exponga sus argumentos y justifique formalmente la solicitud de sobreseimiento.

Se prevé que el exmandatario estatal participe en la audiencia mediante videoconferencia desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde permanece sujeto al proceso federal.

La resolución que emita el juez estatal podría tener implicaciones importantes en el desarrollo de una de las causas penales que aún enfrenta el exgobernador, cuyo proceso judicial continúa tanto en instancias estatales como federales.

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