Nueva droga más potente que el fentanilo causa alarma en San Francisco

Martes 15 de septiembre de 2026

La muerte de un adolescente de 16 años en San Francisco encendió las alertas por la presencia de ciclorfina, un opioide sintético que, de acuerdo con especialistas citados en el reporte, puede ser hasta 10 veces más potente que el fentanilo.

El caso corresponde a Dante Paul Lacourte, quien fue encontrado sin vida en su habitación el pasado 7 de abril. Inicialmente, su familia creyó que la causa había sido fentanilo; sin embargo, la autopsia identificó ciclorfina, sustancia que hasta ese momento no había aparecido en un informe forense de San Francisco.

Autoridades sanitarias advirtieron días después sobre la llegada de este nuevo opioide sintético, considerado más difícil de detectar y revertir. Las tiras reactivas utilizadas comúnmente para identificar fentanilo no detectan ciclorfina y, según expertos, pueden requerirse varias dosis de Narcan para contrarrestar sus efectos.

La sustancia pertenece a un grupo de compuestos desarrollados originalmente en laboratorios durante la década de 1960 para buscar analgésicos extremadamente potentes. No fueron aprobados para uso médico debido a su peligrosidad, pero las fórmulas quedaron disponibles en publicaciones especializadas y posteriormente circularon en internet.

El caso también derivó en una investigación policial que permitió la detención de cuatro personas relacionadas con presunta venta de drogas y armas. Durante los operativos fueron aseguradas miles de pastillas, entre ellas algunas presuntamente falsificadas, además de fentanilo, cocaína y armas de fuego.

Las autoridades investigan ahora si parte de las sustancias decomisadas contienen ciclorfina y si alguno de los detenidos tuvo relación directa con la pastilla que provocó la muerte del adolescente. Pruebas realizadas en otros decomisos también han detectado la sustancia, lo que sugiere que ya circula a través de distintos vendedores.

El caso ha generado preocupación porque San Francisco ya enfrenta una severa crisis de sobredosis: desde 2020, más de 4 mil personas han muerto por consumo de drogas, principalmente por fentanilo.