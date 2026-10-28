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Miércoles 28 de octubre de 2026

Nueva presidenta del INE ordena revisar nombramientos de Taddei y frena contrataciones

La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz, anunció una revisión de los perfiles designados durante la gestión de Guadalupe Taddei y ordenó mantener detenidos los procesos de contratación mientras se analizan presuntas irregularidades relacionadas con funcionarios y proveedores.

Cruz asumió provisionalmente la presidencia del organismo por decisión unánime del Consejo General, después de la renuncia de Taddei en medio de señalamientos relacionados con la asignación de contratos.

En su primer mensaje sostuvo que “el INE no fue concebido para depender de una sola voluntad personal” y planteó recuperar la colegialidad y la participación del Consejo General en las decisiones del organismo.

Entre las primeras medidas se encuentra la revisión de los cargos de decisión institucional y de los perfiles que fueron designados durante la anterior administración sin consultar al Consejo General.

También informó que permanece detenido el proceso de adjudicación de materiales para los próximos comicios y que la Dirección Ejecutiva de Administración “no tiene luz verde” para continuar mientras se realiza la revisión.

Renuncian tres funcionarios

Cruz confirmó además la renuncia de Araceli Hernández Gómez, directora de la Unidad de Igualdad de Género; Mario Burciaga Esparza, director de Recursos Materiales, y José Alberto Pérez de Acha, coordinador de la Unidad de Servicios de Informática.

Los tres funcionarios habían aparecido en imágenes junto al proveedor Alfredo Hernández Casillas, situación que generó cuestionamientos sobre su relación con contratistas del Instituto.

La presidenta provisional precisó que las renuncias fueron solicitadas por integrantes del Consejo General.

Como segunda medida, el INE revisará la actuación institucional y promoverá la colaboración con el Órgano Interno de Control en investigaciones relacionadas con 13 funcionarios y exfuncionarios por posibles irregularidades.

También ofreció cooperación con la Auditoría Superior de la Federación, aunque aclaró que las investigaciones no implican anticipar responsabilidades.

El tercer acuerdo busca recuperar la colegialidad y la toma de decisiones compartidas dentro del Instituto.

Blanca Cruz fue elegida presidenta provisional un día después de que la Cámara de Diputados recibiera la renuncia de Guadalupe Taddei, mientras avanza el procedimiento legislativo para definir a quien ocupará definitivamente la presidencia del organismo electoral.

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