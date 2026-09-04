Nuevo derrumbe en Residencial San Francisco deja sin luz a vecinos y expone cables de alta tensión

Viernes 4 de septiembre de 2026

Vecinos del Residencial San Francisco reportaron un nuevo derrumbe en la zona que provocó daños en la infraestructura eléctrica, dejó temporalmente sin energía a varias viviendas y mantiene cables de alta tensión y un transformador expuestos.

El problema comenzó a hacerse visible el pasado 2 de septiembre, cuando residentes alertaron que dos viviendas se encontraban en riesgo tras un primer deslave que dejó al descubierto cableado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con los vecinos, desconocen con precisión qué originó el movimiento de tierra, aunque consideran que podría estar relacionado con trabajos de limpieza efectuados en un terreno cercano.

La situación se agravó el 3 de septiembre, cuando se registró otro derrumbe. Rocas y parte de las escaleras de una vivienda cedieron, lo que motivó la intervención de elementos del Cuerpo de Bomberos.

Durante el incidente también resultó afectada la infraestructura eléctrica. Varios cables se dañaron y los habitantes permanecieron sin energía eléctrica durante varias horas hasta que el servicio fue restablecido.

Advierten riesgo para vecinos

Sin embargo, residentes señalaron que, pese al regreso de la electricidad, permanecen cables de alta tensión colgando en el área afectada, además de que el transformador habría quedado abierto y más expuesto ante posibles nuevos desprendimientos.

Los habitantes solicitaron la intervención urgente de las autoridades y de las instancias correspondientes para asegurar el área, reparar los daños y retirar o reubicar el cableado.

Advirtieron que mientras continúen los derrumbes y la infraestructura eléctrica permanezca expuesta, existe un riesgo para las familias y personas que transitan por el sector.