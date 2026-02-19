Nuevo enfrentamiento en Atascaderos, Guadalupe y Calvo deja al poblado en alarma

Jueves 19 de febrero de 2026

Durante la madrugada de este jueves se registró un fuerte enfrentamiento en el poblado de Atascaderos, en la sierra Tarahumara, dejando a los vecinos en estado de alerta y confinados en sus viviendas.

Habitantes de la zona reportaron que algunas casas resultaron dañadas y se escucharon explosiones de granadas, presuntamente lanzadas por integrantes del grupo criminal conocido como “Mayiza”, quienes continúan sembrando el terror en la comunidad.

Se trata del segundo enfrentamiento en menos de una semana; el primero ocurrió el lunes pasado y dejó una persona fallecida. Según los vecinos, las confrontaciones han escalado en intensidad y durante las últimas horas se han escuchado detonaciones de granadas de fragmentación.

Debido a la violencia, la actividad diaria en Atascaderos se ha suspendido y prácticamente ninguno de los casi mil habitantes del poblado ha salido de sus hogares.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre los hechos ni sobre el saldo del enfrentamiento, por lo que se espera información detallada en las próximas horas.