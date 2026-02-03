Nuevo frente frío mantendrá ambiente muy frío por la mañana en Chihuahua

Martes 3 de febrero de 2026

La entrada de un nuevo frente frío, posible número 33, provocará este martes 3 de febrero un ambiente muy frío a frío por la mañana en gran parte del estado de Chihuahua, con heladas en la Sierra Tarahumara, mientras que por la tarde se prevén temperaturas templadas a cálidas, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

El sistema frontal, junto con su masa de aire polar asociada, interactuará con una vaguada en altura, un canal de baja presión, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, favoreciendo cielo de mayormente despejado a nublado en la entidad. No se pronostican lluvias.

Se esperan vientos de 5 a 15 km/h, con rachas que podrían superar los 35 km/h en regiones del norte y sureste del estado, principalmente en municipios como Guadalupe, Saucillo, Camargo y La Cruz.

Para la ciudad de Chihuahua, The Weather Channel pronostica máxima de 22°C y mínima de 8°C, cielo mayormente nublado, viento del norte de aproximadamente 12 km/h, índice UV moderado y humedad cercana al 35%. El amanecer será a las 7:51 horas y el atardecer a las 18:45 horas.

Las temperaturas máximas por municipios serán: Chihuahua 21°C, Juárez y Janos 20°C, Madera 15°C, Temósachi y Cuauhtémoc 17°C, Ojinaga y Delicias 23°C, Camargo 24°C, Jiménez 25°C, Parral 21°C, Creel 14°C, Chínipas 29°C, Guachochi 15°C y El Vergel 14°C.

Durante la madrugada, los valores más bajos se registraron en zonas serranas: Majalca -3.8°C, San Juanito -3°C, Creel -2.8°C y El Vergel -2.6°C, mientras que las temperaturas más altas se reportaron en Chínipas y Urique, con 29.1°C.

La Coordinación Estatal de Protección Civil recomendó a la población tomar precauciones ante las bajas temperaturas matutinas, la presencia de heladas en la zona serrana y las rachas de viento en los municipios con mayor afectación.