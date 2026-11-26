Jueves 26 de noviembre de 2026

Durango, México.– Fuerzas federales asestaron un nuevo golpe a la estructura criminal de La Mayiza con la detención de Fernando Félix Corrales, alias “El Chapo Félix”, presunto integrante de una de las células delictivas vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad confirmó este jueves 26 de noviembre que la captura se realizó en el municipio de Tamazula, Durango, mediante un operativo conjunto de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con reportes periodísticos, “El Chapo Félix” era presuntamente jefe de seguridad de Manuel de Jesús Noriega Rivas, alias “El Meño” o “4X1”, colaborador cercano de Ismael Zambada Sicairos, conocido como “El Mayito Flaco”.

Durante el operativo fueron detenidas otras tres personas, entre ellas un menor de edad, además de asegurarse armamento, municiones y equipo táctico.

La captura se registró en la región conocida como el Triángulo Dorado, que comprende territorios de Chihuahua, Durango y Sinaloa, históricamente vinculados con la presencia de organizaciones criminales.

Esta detención se suma a la reciente captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, ocurrida en Guasave, Sinaloa, y forma parte de las acciones federales encaminadas a debilitar las estructuras criminales relacionadas con La Mayiza.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica.

Las autoridades federales anunciaron que mantendrán los operativos coordinados en Sinaloa y las entidades colindantes para combatir a los grupos generadores de violencia.