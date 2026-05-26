Nuevo hospital del IMSS requerirá inversión de 7 mil millones de pesos

Martes 26 de mayo de 2026

La construcción del nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua representará una inversión estimada de siete mil millones de pesos entre obra civil, equipamiento e infraestructura médica, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua, Alejandro Lazzarotto.

El líder empresarial destacó que el proyecto continúa avanzando en sus gestiones locales bajo la coordinación del delegado del IMSS, Julio Mercado Castruita, y explicó que el proceso para concretar la obra contempla ocho etapas que deberán cumplirse antes del inicio de operaciones del nuevo complejo hospitalario.

La construcción de esta infraestructura médica busca fortalecer la capacidad de atención en la capital del estado, en respuesta al crecimiento de la demanda de servicios de salud por parte de los derechohabientes.

Gasolineros descartan compras de pánico

En otro tema, el presidente de la Unión de Gasolineros de Parral, Juan de Dios Loya, aseguró que no se han registrado compras de pánico por parte de los consumidores, pese a los reportes de retrasos en el suministro de combustible en algunas estaciones de servicio.

Explicó que la situación está relacionada con factores internacionales, particularmente con las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que han impactado las cadenas de suministro y los mercados energéticos.

Asimismo, señaló que la diferencia de precios entre los combustibles importados y los distribuidos por Pemex ha provocado que tanto estaciones independientes como franquicias comerciales dependan principalmente del abasto de la empresa productiva del Estado para mantener precios competitivos al público.

Avanzan negociaciones sobre el Estrecho de Ormuz

En el ámbito internacional, reportes periodísticos indican que podría iniciar una reapertura gradual del Estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales más importantes para el transporte mundial de petróleo.

De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses, las negociaciones contemplarían medidas progresivas para restablecer la navegación en la zona, mientras continúan los diálogos entre Estados Unidos e Irán.

La evolución de este proceso es seguida de cerca por los mercados internacionales debido a su impacto potencial en los precios globales de los energéticos y en la estabilidad del suministro de combustibles.