Nuevo iPhone plegable de Apple costará hasta 77 mil 999 pesos en México

Martes 15 de septiembre de 2026

Ciudad de México.- Apple presentó su nueva generación de teléfonos, entre los que destaca el iPhone Duo, el primer modelo plegable de la compañía, cuyo precio en México partirá de 47 mil 999 pesos para la versión de 256 gigabytes y alcanzará hasta 77 mil 999 pesos en su configuración más costosa.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), el precio del modelo de entrada equivale a más de 152 días de salario mínimo, es decir, poco más de cinco meses de ingresos para una persona que perciba únicamente el salario mínimo.

El iPhone Duo se coloca por encima del resto de la nueva generación. El iPhone 18 Pro de 256 GB tendrá un precio de 29 mil 999 pesos, mientras que el iPhone 18 Pro Max con la misma capacidad costará 31 mil 999 pesos.

El incremento en los precios ocurre en un contexto de mayores costos de fabricación, principalmente por el encarecimiento de la memoria RAM y el almacenamiento.

La consultora TrendForce estimó que el costo de producción del iPhone 18 Pro podría aumentar alrededor de 38% anual, debido al incremento en el precio de dichos componentes.

Según sus proyecciones, la memoria y el almacenamiento pasaron de representar cerca del 10% del costo total del dispositivo a un estimado de 34% hacia finales de 2026, porcentaje que podría superar el 40% durante el primer semestre de 2027.

Ante este panorama, Apple habría optado por adelantar parte de los ajustes de precios, en medio de una creciente demanda mundial de componentes tecnológicos impulsada, entre otros factores, por la expansión de infraestructura para inteligencia artificial y centros de datos.