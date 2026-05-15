¿Nunca has declarado ante el SAT? Esto es lo que podría pasar

Viernes 15 de mayo de 2026

Muchas personas en México tienen dudas sobre su situación fiscal, especialmente quienes trabajan por cuenta propia, comenzaron a generar ingresos recientemente o nunca han presentado una declaración ante el Servicio de Administración Tributaria.

En algunos casos, el temor surge por pensar que podrían enfrentar multas inmediatas o incluso problemas legales por no cumplir con este trámite; sin embargo, las obligaciones fiscales varían según el tipo de ingresos, el régimen fiscal y el tiempo que haya transcurrido sin declarar.

Especialistas señalan que no todas las personas físicas están obligadas a presentar declaración anual por cuenta propia. Por ejemplo, trabajadores asalariados cuyos impuestos son retenidos directamente por su empleador podrían no necesitar realizar declaraciones adicionales, salvo en casos específicos.

El problema suele presentarse cuando una persona trabaja por honorarios, de manera independiente, vende productos o servicios, recibe depósitos frecuentes o tiene actividades económicas registradas sin reportarlas fiscalmente.

En estos casos, el SAT puede detectar inconsistencias entre los ingresos reflejados en cuentas bancarias y las declaraciones fiscales presentadas.

Cuando una persona no presenta declaraciones pese a estar obligada, el SAT puede:

Enviar recordatorios o requerimientos

Aplicar multas por declaraciones omitidas

Generar recargos y actualizaciones por impuestos no pagados

Restringir temporalmente certificados fiscales en algunos casos

Además, mientras más tiempo pase sin regularizar la situación, mayor podría ser el adeudo acumulado debido a recargos y sanciones.

Aunque muchas personas temen consecuencias inmediatas más graves, expertos señalan que generalmente la autoridad fiscal busca primero que el contribuyente regularice su situación.

Actualmente, los contribuyentes pueden revisar su estatus fiscal directamente en el portal del Servicio de Administración Tributaria, donde es posible consultar régimen fiscal, declaraciones pendientes, opiniones de cumplimiento y notificaciones.

También recomiendan acudir con un contador en caso de tener dudas sobre ingresos no declarados o varios años sin actividad fiscal regular.

Mantenerse al corriente con las obligaciones fiscales no solo ayuda a evitar sanciones futuras, sino que también facilita trámites como solicitar créditos, facturar servicios y comprobar ingresos de manera formal.