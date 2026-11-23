Lunes 23 de noviembre de 2026

La empresa tecnológica Nvidia anunció la reincorporación inmediata de Jensen Huang como presidente y director ejecutivo (CEO), luego de su renuncia en medio de una controversia por relaciones extramatrimoniales y presuntos vínculos de una de sus parejas con los servicios de inteligencia de China.

La junta directiva aprobó por unanimidad el regreso de Huang, quien también recuperará su lugar en el Consejo de Administración de la compañía, considerada una de las principales fabricantes de procesadores para inteligencia artificial.

Renunció hace menos de dos semanas

El pasado 12 de noviembre, Huang presentó su renuncia después de reconocer una relación extramatrimonial con una empresaria señalada en reportes de inteligencia estadounidense como posible colaboradora del gobierno chino.

Sin embargo, los presuntos vínculos de la mujer con actividades de espionaje no han sido acreditados públicamente de manera concluyente.

La empresa informó que, antes de autorizar la reincorporación del ejecutivo, recibió información de altos niveles del Gobierno de Estados Unidos y determinó que su regreso no representaba un riesgo para la seguridad nacional.

Acciones de Nvidia se disparan

El anuncio provocó una reacción positiva en los mercados financieros. Las acciones de Nvidia registraron un incremento superior al 25 por ciento en operaciones previas a la apertura de Wall Street, de acuerdo con reportes financieros.

Jensen Huang agradeció la confianza del Consejo de Administración y manifestó su compromiso de retomar la conducción de la empresa.

La compañía aclaró que la investigación interna sobre los posibles riesgos de seguridad continuará, pese a la reincorporación de su fundador.

Con esta decisión, Nvidia busca recuperar la continuidad de su dirección ejecutiva en medio de las tensiones comerciales y tecnológicas entre Estados Unidos y China.