OFAC señala a exfuncionario de la Aduana de Ciudad Juárez como presunto facilitador del narcotráfico

Miércoles 30 de septiembre de 2026

Ciudad Juárez.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) incluyó en su lista de sanciones a Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de la Aduana de Ciudad Juárez, al identificarlo como presunto “facilitador político” de una red vinculada con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la información difundida por la agencia estadounidense, Buenrostro habría recibido sobornos de José Ángel Rivera Zazueta, alias “El Flaco”, señalado como proveedor de precursores químicos utilizados para la producción de fentanilo y detenido el pasado 22 de septiembre en la Ciudad de México.

La OFAC sostuvo que el exfuncionario aportaba influencia política y contactos para facilitar y ampliar las actividades de narcotráfico de Rivera Zazueta.

Buenrostro se desempeñó como subdirector de Operación Aduanera de la Aduana de Ciudad Juárez entre junio y octubre de 2025 y posteriormente quedó al frente de esa aduana hasta enero de 2026, dentro de la estructura de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

La dependencia estadounidense también incluyó en sus sanciones a la empresa Publicidad en Imagen Integral ENLA-C, constituida en Mexicali y vinculada con Buenrostro.

El nombre del exfuncionario ya había aparecido previamente en reportajes relacionados con presuntas irregularidades en el ingreso de combustibles por la Aduana de Ciudad Juárez.

En noviembre de 2025, una investigación periodística puso bajo revisión el movimiento de hidrocarburos a través del Puente Zaragoza, uno de los puntos habilitados para ese tipo de importaciones.

La nueva lista de sanciones de la OFAC también incluyó a 24 empresas presuntamente relacionadas con operaciones de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.

Entre ellas aparecen cinco compañías vinculadas con Luis Alfonso Torres Torres, ex cuñado de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

Hasta el momento, la información difundida corresponde a señalamientos y sanciones administrativas de la autoridad estadounidense, y no implica por sí misma una sentencia penal en México contra Buenrostro.

La designación de la OFAC refuerza el escrutinio sobre las aduanas fronterizas y sobre posibles redes de corrupción vinculadas con el tráfico de drogas, precursores químicos y combustibles.