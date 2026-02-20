OFAC y UIF sancionan a empresario y red de empresas vinculadas al CJNG en Riviera Nayarit

Viernes 20 de febrero de 2026

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a un emporio de empresas vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Riviera Nayarit, compuesto por cinco individuos y 17 empresas, incluyendo el resort de tiempos compartidos Kovay Gardens (antes Vallarta Gardens).

En paralelo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas: seis personas físicas y una moral, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo del CJNG identificado durante la investigación.

El Tesoro estadounidense detalló que el esquema operaba mediante la venta de contratos de tiempo compartido bajo promesas falsas de ingresos para los compradores. La información de los clientes era compartida con centros de llamadas controlados por el CJNG, donde se realizaban fraudes adicionales como reventa, realquiler y cobros indebidos, afectando principalmente a ciudadanos estadounidenses y canadienses, muchos de ellos de la tercera edad.

El resort Kovay Gardens y el empresario Carlos Humberto Rivera Miramontes fueron sancionados por facilitar estos fraudes y compartir datos sensibles con la organización criminal. Además, la red de empresas de Rivera Miramontes incluye firmas de turismo, bienes raíces y servicios financieros, tanto en Nayarit como en Texas, Estados Unidos.

El Tesoro también sancionó a cuatro lugartenientes del CJNG que controlan los ingresos de los centros de llamadas vinculados al fraude de tiempos compartidos: Oscar Enrique Jiménez Tapia, José Luis Gutiérrez Ochoa, Jonathan Faustino Ríos González y José Eduardo Palacios Rodríguez. Estas personas trabajan directamente para Audías Flores Silva, jefe de plaza en la zona, por quien Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares de recompensa.

El Tesoro señaló que "Tolín" tiene vínculos familiares con Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder máximo del CJNG, con recompensa de 15 millones de dólares. Además, fueron sancionadas empresas relacionadas con estos lugartenientes, incluyendo clubes deportivos y firmas de construcción y servicios turísticos.

La SHCP indicó que las acciones buscan debilitar estructuras financieras criminales que usan empresas y turismo como fachada para captar recursos ilícitos. La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita y mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales para prevenir el uso indebido del sistema financiero y mitigar riesgos emergentes.

Desde febrero de 2025, el CJNG es considerado por Estados Unidos como una Organización Terrorista Extranjera, lo que permite sancionar a personas y entidades que apoyen sus actividades ilícitas, incluyendo terrorismo y narcotráfico.