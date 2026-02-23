Chihuahua

19.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 23 de febrero de 2026

Investiga OIC a Luis Terrazas Fraga por comentarios ofensivos a senadora Andrea Chávez

El presidente municipal, Marco Bonilla, informó que el Órgano Interno de Control (OIC) abrió una investigación de oficio contra el funcionario Luis Terrazas Fraga conocido como “Tomatito”, tras emitir comentarios ofensivos hacia la senadora Andrea Chávez.

Bonilla calificó la acción como “muy mala” y enfatizó que ningún servidor público debe expresarse de manera irrespetuosa hacia las mujeres, independientemente de su filiación política. Señaló que todos tienen madres, hermanas, esposas o hijas, y que nadie desearía que se hablara de forma ofensiva sobre sus familiares.

El alcalde destacó que será el OIC quien determine las sanciones correspondientes y reiteró la importancia de que los funcionarios actúen con prudencia y respeto, especialmente en un contexto de creciente violencia verbal y social.

Persecución contra “El Mencho” habría complacido a Trump, señala The Economist

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Investiga OIC a Luis Terrazas Fraga por comentarios ofensivos a senadora Andrea Chávez

Apoya regidora Myrna Monge Jornada de Salud del Gobierno Municipal en Ejido Ocampo

Ejército mexicano abate a “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Fiscalía buscaba 789 años de prisión por caso del crematorio Plenitud
Chihuahua Capital recibe Galardón por su Portal de Datos Abiertos
Transferencias y consumos no reconocidos, principales quejas ante la Condusef en Chihuahua durante 2025
Arsenal asegurado tras operativo contra “El Mencho” revela poder de fuego del CJNG
Semana corta para alumnos de educación básica; habrá puente por Consejo Técnico
Asegura AEI dos vehículos en Madera; uno contaba con reporte de robo
"Somos México” avanza para convertirse en nuevo partido político nacional rumbo a 2027
Confirma FGR mediante pruebas genéticas la muerte de “El Mencho”

Municipios

Más Noticias

Gratitud inagotable a las fuerzas federales por la defensa de las y los mexicanos
Donald Trump insta a México a intensificar combate contra cárteles tras muerte de “El Mencho”
COPARMEX Chihuahua llama a fortalecer la coordinación institucional y acciones preventivas en materia de seguridad