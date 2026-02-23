Investiga OIC a Luis Terrazas Fraga por comentarios ofensivos a senadora Andrea Chávez

Lunes 23 de febrero de 2026

El presidente municipal, Marco Bonilla, informó que el Órgano Interno de Control (OIC) abrió una investigación de oficio contra el funcionario Luis Terrazas Fraga conocido como “Tomatito”, tras emitir comentarios ofensivos hacia la senadora Andrea Chávez.

Bonilla calificó la acción como “muy mala” y enfatizó que ningún servidor público debe expresarse de manera irrespetuosa hacia las mujeres, independientemente de su filiación política. Señaló que todos tienen madres, hermanas, esposas o hijas, y que nadie desearía que se hablara de forma ofensiva sobre sus familiares.

El alcalde destacó que será el OIC quien determine las sanciones correspondientes y reiteró la importancia de que los funcionarios actúen con prudencia y respeto, especialmente en un contexto de creciente violencia verbal y social.