OMS alerta que brote de ébola en Congo supera capacidad de respuesta; suman 220 muertes sospechosas

Lunes 25 de mayo de 2026

Kinshasa, República Democrática del Congo.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo está avanzando más rápido que la capacidad de respuesta de las autoridades sanitarias, luego de que se reportaran al menos 220 muertes sospechosas y más de 900 casos bajo investigación.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que el retraso en la detección de contagios ha complicado las labores de contención y obligado a los equipos médicos a actuar con urgencia.

“Estamos ampliando urgentemente las operaciones, pero por el momento la epidemia nos está superando”, declaró el funcionario internacional.

Uganda confirma nuevos contagios

La preocupación se ha extendido más allá de las fronteras congoleñas. Este lunes, Uganda confirmó dos nuevos casos de ébola, elevando a siete el número total de contagios detectados en ese país.

Según informó el Ministerio de Salud ugandés, los nuevos pacientes son trabajadores sanitarios de un centro médico privado ubicado en Kampala, la capital del país.

Ante la expansión del virus, la OMS declaró el brote de la cepa Bundibugyo del ébola como una emergencia de salud pública de importancia internacional.

Inseguridad y falta de vacunas dificultan combate

Tedros Adhanom anunció que viajará a la República Democrática del Congo para supervisar personalmente las acciones de respuesta.

Explicó que las labores de control enfrentan importantes obstáculos debido a las condiciones de inseguridad que prevalecen en las provincias de Ituri y Kivu del Norte, donde operan diversos grupos armados.

Además, destacó que actualmente no existe una vacuna aprobada específicamente contra la variante Bundibugyo del virus del ébola, lo que limita las herramientas disponibles para contener la propagación.

Epicentro en la frontera con Uganda

El foco principal del brote se localiza en la provincia de Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo, una región fronteriza con Uganda que mantiene una intensa movilidad de personas y mercancías.

Las autoridades sanitarias internacionales han solicitado a los países vecinos reforzar la vigilancia epidemiológica, los controles sanitarios y las medidas de detección temprana para evitar una mayor expansión de la enfermedad.

El ébola es una enfermedad viral grave que puede provocar fiebre hemorrágica y tiene una elevada tasa de mortalidad. La rapidez en la detección de casos, el aislamiento de pacientes y el rastreo de contactos son considerados elementos clave para controlar este tipo de brotes.