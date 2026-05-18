OMS alerta sobre “época peligrosa” por brotes de hantavirus y ébola y tensiones globales en salud

Lunes 18 de mayo de 2026

Durante la apertura de la 79ª Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus advirtió que el mundo atraviesa una etapa “peligrosa” marcada por múltiples crisis sanitarias, entre ellas recientes brotes de hantavirus y ébola.

El organismo internacional señaló que estos eventos no son casos aislados, sino parte de un contexto global más amplio de inestabilidad, influido por conflictos armados, crisis económicas, cambio climático y la reducción de financiamiento internacional para la salud pública.

Uno de los casos que llamó la atención en la asamblea fue el brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que provocó evacuaciones masivas, así como la persistente epidemia de ébola en la República Democrática del Congo.

En el marco del encuentro, se destacó la participación del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien subrayó que “ningún país se salva solo” y llamó a fortalecer la cooperación internacional ante emergencias sanitarias globales.

Tedros Adhanom Ghebreyesus enfatizó que la situación actual refleja la necesidad de una organización fuerte, confiable y con financiamiento estable, en un contexto donde la OMS enfrenta presiones presupuestales y debates políticos sobre su funcionamiento.

Asimismo, durante la sesión se abordaron temas sensibles como la participación de Taiwán como observador, así como resoluciones relacionadas con Ucrania, los territorios palestinos e Irán, que generaron tensiones diplomáticas entre los Estados miembros.

Otro punto clave en la agenda fue la discusión sobre el tratado internacional de preparación ante pandemias, cuyo avance se ha visto frenado por diferencias entre países desarrollados y en desarrollo, heredadas en parte de la crisis del COVID-19.

Finalmente, algunos países también plantean ajustes en su relación con la organización, incluyendo solicitudes de retiro y el estatus de membresía, lo que refleja un escenario complejo para la gobernanza global de la salud en los próximos años.