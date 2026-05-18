Internacional

29.77°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 18 de mayo de 2026

OMS alerta sobre “época peligrosa” por brotes de hantavirus y ébola y tensiones globales en salud

Durante la apertura de la 79ª Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus advirtió que el mundo atraviesa una etapa “peligrosa” marcada por múltiples crisis sanitarias, entre ellas recientes brotes de hantavirus y ébola.

El organismo internacional señaló que estos eventos no son casos aislados, sino parte de un contexto global más amplio de inestabilidad, influido por conflictos armados, crisis económicas, cambio climático y la reducción de financiamiento internacional para la salud pública.

Uno de los casos que llamó la atención en la asamblea fue el brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que provocó evacuaciones masivas, así como la persistente epidemia de ébola en la República Democrática del Congo.

En el marco del encuentro, se destacó la participación del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien subrayó que “ningún país se salva solo” y llamó a fortalecer la cooperación internacional ante emergencias sanitarias globales.

Tedros Adhanom Ghebreyesus enfatizó que la situación actual refleja la necesidad de una organización fuerte, confiable y con financiamiento estable, en un contexto donde la OMS enfrenta presiones presupuestales y debates políticos sobre su funcionamiento.

Asimismo, durante la sesión se abordaron temas sensibles como la participación de Taiwán como observador, así como resoluciones relacionadas con Ucrania, los territorios palestinos e Irán, que generaron tensiones diplomáticas entre los Estados miembros.

Otro punto clave en la agenda fue la discusión sobre el tratado internacional de preparación ante pandemias, cuyo avance se ha visto frenado por diferencias entre países desarrollados y en desarrollo, heredadas en parte de la crisis del COVID-19.

Finalmente, algunos países también plantean ajustes en su relación con la organización, incluyendo solicitudes de retiro y el estatus de membresía, lo que refleja un escenario complejo para la gobernanza global de la salud en los próximos años.

Fideapech impulsa financiamiento para más de 136 empresas en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Viralizan agresión a adulto mayor durante marcha en Chihuahua; exigen identificar al responsable

Confirma Sheinbaum congelamiento de cuentas a Rocha Moya y otros nueve señalados por EU

Sheinbaum propondrá aplazar elección judicial hasta 2028

Reportan balaceras y bloqueos en la Meseta Purépecha, Michoacán tras ataque a policías comunitarios
Detiene SSPE a presuntos implicados en homicidio; resalta Gilberto Loya Plataforma Centinela para agilizar investigaciones
Prohibiciones en estadios de la Copa Mundial: estos son los objetos que no podrás ingresar
Invierte Estado 20 mdp en rehabilitación de la Unidad Deportiva José “Pistolas” Meneses
Incumplen 44% de gasolineras acuerdo para vender diésel en 27 pesos: Profeco
Da seguimiento Lupita Borruel a gestiones de familias de Ladrillera Sur a través de su Casa de Enlace
Niega Morena desgaste tras marcha en Chihuahua; asegura que fortaleció a aspirantes rumbo al 2027
Participa Sindicatura en Semana de Gobierno Abierto para reforzar rendición de cuentas

Municipios

Más Noticias

Superan los 3 mil muertos por bombardeos en Líbano pese a alto al fuego
Difunden imágenes de camioneta donde fueron localizados cuatro ejecutados en Valle de Zaragoza
Fallida marcha de Morena retrata el repudio que el chihuahuense siente por los narcopolíticos: GPPRI