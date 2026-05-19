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Martes 19 de mayo de 2026

OMS reporta 130 muertes por brote de ébola en Congo

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó este martes que el brote de Ébola en la República Democrática del Congo ha dejado hasta el momento 130 personas fallecidas y más de 500 casos sospechosos.

El funcionario señaló además que en Uganda se reporta al menos una persona fallecida, dos casos confirmados y alrededor de 30 contagios sospechosos relacionados con la enfermedad.

Tedros Adhanom Ghebreyesus explicó que las cifras podrían modificarse conforme se amplíen las operaciones sanitarias en la región, incluyendo tareas de vigilancia epidemiológica, rastreo de contactos y pruebas de laboratorio.

Asimismo, destacó que entre las víctimas mortales hay trabajadores del sector salud, lo que indicaría posibles contagios asociados a labores médicas y de atención sanitaria.

La OMS también advirtió sobre la complejidad de controlar el brote debido al desplazamiento constante de población en la región de Ituri, una zona afectada por conflictos armados e inseguridad desde finales de 2025.

De acuerdo con el organismo internacional, la tasa promedio de letalidad del virus del ébola ronda el 50 por ciento.

Entre los síntomas iniciales de la enfermedad se encuentran fiebre repentina, cansancio, dolores musculares, dolor de cabeza y garganta. Posteriormente pueden presentarse vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y afectaciones en funciones renales y hepáticas.

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