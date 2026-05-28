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Jueves 28 de mayo de 2026

ONU advierte que los próximos cinco años podrían romper récords de calor

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU alertó que durante los próximos cinco años el planeta podría registrar temperaturas sin precedentes, superando nuevamente el límite climático de 1.5 grados Celsius establecido en el Acuerdo de París como umbral de seguridad.

De acuerdo con las nuevas proyecciones climáticas, existe un 91 por ciento de probabilidad de que al menos uno de los próximos años rebase ese límite y un 86 por ciento de posibilidades de que se supere el récord del año más caluroso registrado en 2024.

El informe señala que el calentamiento global continuará intensificándose debido a las emisiones provocadas por la quema de carbón, petróleo y gas, generando fenómenos climáticos extremos como olas de calor, inundaciones, incendios forestales y sequías severas.

La ONU advirtió que el Ártico se está calentando hasta 3.5 veces más rápido que el resto del planeta, mientras que regiones como la Amazonía podrían enfrentar condiciones más secas, aumentando el riesgo de incendios y afectando uno de los ecosistemas más importantes para absorber dióxido de carbono.

Especialistas indicaron que cada incremento de temperatura, incluso de décimas de grado, tiene consecuencias graves para la humanidad y los ecosistemas, especialmente para los glaciares, arrecifes de coral y sistemas agrícolas.

Además, el informe prevé la posible formación de un fuerte fenómeno de El Niño en los próximos años, lo que podría elevar aún más las temperaturas globales.

Funcionarios de Naciones Unidas señalaron que los esfuerzos internacionales para contener el cambio climático siguen siendo insuficientes y advirtieron que las consecuencias económicas y humanas serán cada vez más severas si no se reducen rápidamente las emisiones contaminantes.

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