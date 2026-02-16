ONU alerta en México por cifras “alarmantes” de feminicidio y violencia contra mujeres

Lunes 16 de febrero de 2026

La relatora especial de Organización de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las Mujeres y Niñas, Reem Alsalem, calificó de “alarmantes” las cifras de feminicidio a nivel mundial, incluido México, y advirtió que la impunidad sigue siendo la principal barrera para erradicar esta problemática.

Durante una conferencia magistral en la Cámara de Diputados, la experta señaló que, pese a más de mil reformas legales aprobadas en el mundo en materia de igualdad de género, la violencia contra mujeres y niñas continúa en niveles “epidémicos”.

En el evento, la presidenta de la Comisión de Igualdad, la diputada morenista Anaís Burgos, fue increpada por asistentes que cuestionaron que su intervención se centrara en destacar políticas del Gobierno federal.

Alsalem informó que tan solo en 2024 un promedio de 137 mujeres y niñas fueron asesinadas intencionalmente cada día en el mundo, y que el 60 por ciento de los casos fueron cometidos por parejas o familiares. No obstante, subrayó que existe un subregistro significativo.

Indicó que, aunque las mujeres cuentan actualmente con cerca del 77 por ciento de los derechos legales reconocidos a los hombres, la violencia persiste e incluso se intensifica en ciertos contextos, como el crimen organizado, las desapariciones forzadas, la trata de personas y la violencia armada.

La relatora recordó que en el examen de México de 2025, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) reconoció un aumento de la violencia contra mujeres y niñas perpetrada por actores estatales y no estatales, así como deficiencias en investigación, reparación del daño y apoyos a familiares.

También mencionó obstáculos estructurales como la falta de datos desagregados, corrupción, impunidad y limitada autonomía de organismos de supervisión.

“La impunidad sigue siendo la barrera fundamental para reducir la violencia contra las mujeres y las niñas y esta es la realidad en todo el mundo”, afirmó.

Alsalem advirtió que la violencia se agrava por desigualdad estructural, pobreza, desplazamiento forzado, crimen organizado y creciente militarización. Además, criticó políticas de austeridad que, dijo, han derivado en recortes a refugios, asistencia jurídica y servicios de protección para víctimas.

Asimismo, alertó sobre la erosión del derecho internacional humanitario y el uso de la violencia sexual como arma de guerra. Citó el caso de Afganistán, donde —señaló— las mujeres enfrentan una destrucción sistemática basada en su sexo.

La relatora también expresó preocupación por la expansión de la gestación subrogada en América Latina, al advertir riesgos de explotación y posibles delitos como la trata de personas.

Finalmente, llamó a los Estados a cumplir con su obligación de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra mujeres y niñas, así como garantizar justicia y servicios integrales de apoyo centrados en las sobrevivientes.