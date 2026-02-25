México

15.91°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 25 de febrero de 2026

OPLES no desaparecerán, pero sus estructuras y salarios se reducirán: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) no desaparecerán con la reforma electoral, aunque sí se reducirán sus estructuras y salarios para evitar gastos excesivos y duplicidad de funciones con el Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria explicó que inicialmente se discutió la eliminación de los organismos electorales estatales, pero se decidió mantenerlos por razones de federalismo y organización republicana.

Sheinbaum señaló que los OPLES contarán con funciones ajustadas y estructuras más pequeñas, además de que podrán participar en nuevas tareas, como la organización de mecanismos de democracia participativa en los estados.

La presidenta criticó que actualmente estos organismos tienen estructuras costosas y algunos funcionarios perciben sueldos elevados sin una carga de trabajo permanente fuera de los procesos electorales. Con la reforma, dijo, se mantendrán los institutos estatales con salarios racionales, menor burocracia y sin duplicidad de funciones, con el objetivo de reducir el gasto público en materia electoral.

Reforma electoral eliminará el PREP y adelantará el cómputo distrital: Sheinbaum

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Investiga OIC a Luis Terrazas Fraga por comentarios ofensivos a senadora Andrea Chávez

EE. UU. identifica a posible sucesor de “El Mencho” dentro del CJNG

Respalda Síndica Olivia Franco investigación contra funcionario y pide congruencia

Asesinan a joven de 22 años en la colonia Cerro Coronel
El Vergel registra la temperatura más baja del estado
Jornada más letal para las fuerzas armadas tras operativo contra “El Mencho”
Tras la muerte de “El Mencho”, el panorama del narcotráfico en México enfrenta posibles fracturas y nuevos líderes
Trump presume muerte de “El Mencho” durante discurso en el Capitolio
Reforma electoral plantea tope de 15 regidores por municipio en todo el país
Mayweather y Pacquiao se enfrentarán de nuevo en Las Vegas en septiembre de 2026
Presentan iniciativa para reducir de 128 a 96 el número de senadores

Municipios

Más Noticias

Reconoce Alma Portillo al estado por Hospital de Ginecoobstetricia de Parral; “la lucha valió la pena”
Muere capitán de la Guardia Nacional tras explosión de coche-bomba en Jalisco
Influencer María Julissa niega vínculos con operativo contra “El Mencho”