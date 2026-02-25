OPLES no desaparecerán, pero sus estructuras y salarios se reducirán: Sheinbaum

Miércoles 25 de febrero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) no desaparecerán con la reforma electoral, aunque sí se reducirán sus estructuras y salarios para evitar gastos excesivos y duplicidad de funciones con el Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria explicó que inicialmente se discutió la eliminación de los organismos electorales estatales, pero se decidió mantenerlos por razones de federalismo y organización republicana.

Sheinbaum señaló que los OPLES contarán con funciones ajustadas y estructuras más pequeñas, además de que podrán participar en nuevas tareas, como la organización de mecanismos de democracia participativa en los estados.

La presidenta criticó que actualmente estos organismos tienen estructuras costosas y algunos funcionarios perciben sueldos elevados sin una carga de trabajo permanente fuera de los procesos electorales. Con la reforma, dijo, se mantendrán los institutos estatales con salarios racionales, menor burocracia y sin duplicidad de funciones, con el objetivo de reducir el gasto público en materia electoral.