Obama y Harris piden mayor regulación para la inteligencia artificial

Martes 15 de septiembre de 2026

Washington, Estados Unidos.- El expresidente Barack Obama y la exvicepresidenta Kamala Harris se sumaron a las voces del Partido Demócrata que plantean una mayor intervención del Gobierno estadounidense para regular el desarrollo y uso de la inteligencia artificial (IA).

La postura surge en medio de crecientes preocupaciones sobre los posibles efectos de esta tecnología en el empleo, la seguridad y los menores de edad, así como de llamados desde la propia industria tecnológica para avanzar con mayor cautela.

Obama consideró necesario que el Gobierno federal y los líderes en Washington impulsen propuestas concretas, leyes y regulaciones que permitan anticipar los efectos de la IA y establecer reglas para su desarrollo.

El exmandatario sostuvo que no es viable frenar por completo la tecnología, pero sí establecer colectivamente cómo debe desarrollarse y utilizarse, además de procurar que sus beneficios alcancen a sectores amplios de la población.

Por su parte, Kamala Harris respaldó la posibilidad de desacelerar responsablemente el desarrollo de los sistemas de IA más avanzados para permitir que los gobiernos y los mecanismos de supervisión puedan adaptarse al rápido avance tecnológico.

“La frontera de la inteligencia artificial avanza a una velocidad alarmante”, señaló Harris, quien consideró que reducir temporalmente el ritmo permitiría garantizar que la tecnología se desarrolle en favor del interés público.

El posicionamiento de ambos líderes demócratas fortalece el debate político en Estados Unidos sobre hasta dónde debe intervenir el Gobierno en el desarrollo de la inteligencia artificial, en momentos en que existen posturas encontradas entre quienes demandan mayores controles y quienes advierten que una regulación excesiva podría afectar la innovación y la competitividad tecnológica del país.