Obras Públicas atiende baches solo con cuadrilla de emergencia por lluvias continuas

El director de Obras Públicas del Municipio, Carlos Rivas, informó que debido a las más de 30 horas de lluvia continua registradas en la ciudad, este lunes únicamente se desplegó una cuadrilla de emergencia para atender baches utilizando mezcla asfáltica en frío.

El funcionario explicó que, por las condiciones climáticas actuales, no es posible trabajar con asfalto caliente, material que se emplea de manera regular, por lo que las labores se limitan únicamente a la atención de casos urgentes.

“Salimos hoy únicamente a atender emergencias con mezcla fría. Les pedimos que sigan denunciando los baches grandes que detecten, a través de la aplicación Marca el Cambio o al número 072”, señaló.

Rivas agregó que, si el clima lo permite, el día de mañana se retomarán las labores normales con mezcla caliente, a fin de continuar de manera continua con el programa de bacheo en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a manejar con precaución, debido a que el pavimento se encuentra mojado. Informó que tan solo el día de ayer se registraron más de 70 accidentes viales en la capital.

