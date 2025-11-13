Chihuahua

15.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 13 de noviembre de 2025

Obras Públicas continuará este jueves con trabajos de bacheo en seis zonas de la ciudad

La Dirección de Obras Públicas Municipales informó que este jueves 13 de noviembre se realizarán trabajos de bacheo en seis zonas de la ciudad, como parte del programa emergente de reparación de vialidades.

Las labores se efectuarán en las colonias Chihuahua 2000, Industrial, Rosario, Villas de Nueva España, Dale y Jardines de Oriente, con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito y reforzar la seguridad vial.

Las cuadrillas municipales trabajarán desde las primeras horas del día, por lo que se exhorta a los automovilistas a circular con precaución y respetar las indicaciones del personal operativo.

Desde el inicio del programa, el 7 de julio, y hasta el 12 de noviembre, se han atendido 40 mil 874 baches, mientras que en lo que va del año la cifra asciende a 59 mil 568 reparaciones en distintos puntos de la capital.

El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a reportar baches a través del número 072 del Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), disponible de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:30 p.m., o mediante la aplicación Marca el Cambio, que opera las 24 horas del día.

PRI y productores chihuahuenses piden a Claudia Sheinbaum revisar la nueva Ley de Agua

