Ocho detenidos por intentar generar violencia durante la marcha del 8 de marzo

Autoridades estatales detuvieron a ocho personas que intentaron infiltrarse y provocar actos de violencia durante la marcha conmemorativa del 8 de marzo, informaron funcionarios de seguridad. Entre los arrestados se encuentran tres adultos y cinco menores implicados en daños a la vía pública y edificios.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, detalló que los detenidos son: Israel R.C., de 35 años; Sebastián Arturo M.G., de 22; y Dante R.M., de 21, todos hombres. Los cinco menores arrestados tienen edades no precisadas, pero se señaló que algunos participantes en los daños tenían entre 13 y 17 años.

“En la marcha, que era legítima, se identificaron ocho personas que se infiltraron para causar daños y generar violencia, poniendo en riesgo a las mismas participantes”, declaró Loya Chávez.

Según las autoridades, se cuenta con elementos suficientes para acreditar la participación de los menores en los hechos que afectaron edificios públicos y mobiliario urbano durante la movilización.

Las detenciones se realizaron de manera preventiva para garantizar la seguridad de las personas que participaban en la marcha y prevenir incidentes mayores.

Gasolinera de Chihuahua ofrece uno de los precios más bajos de gasolina verde en la Zona Norte: Profeco

