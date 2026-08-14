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Viernes 14 de agosto de 2026

Octava Fecha espera a los mejores pilotos en la pista

La velocidad, potencia y adrenalina regresarán al Autódromo Francisco Villa con la celebración de la octava fecha de prácticas de Arrancones VIP 2026, programada para el próximo domingo 16 de agosto, donde los mejores pilotos de aceleración del estado buscarán mejorar sus registros y acercarse al récord.

Las actividades se desarrollarán de 1:30 a 7:30 de la tarde sobre la pista de cuarto de milla, escenario que se ha convertido en el punto de reunión de los amantes de los vehículos modificados, autos de alto desempeño, camionetas turboalimentadas y proyectos que constantemente desafían los límites de la velocidad.

Las prácticas están abiertas para todos los aficionados que deseen poner a prueba su vehículo en la pista, siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos de seguridad.

Los automóviles deberán encontrarse en óptimas condiciones mecánicas, contar con llantas en buen estado, suspensión adecuada, cinturones de seguridad funcionales y no presentar fugas de líquidos o cualquier situación que pueda representar un riesgo para los participantes y espectadores."

Además del espectáculo en la pista, cada participante podrá conocer con precisión el desempeño de su vehículo gracias al sistema de cronometraje electrónico, que registrará los tiempos tanto en el octavo de milla como en el cuarto de milla.

La séptima fecha también dejó actuaciones sobresalientes por parte de varios competidores como Edgar Villalobos quien brilló al registrar 8.92 segundos a bordo de su Honda Civic H22 AWD, por su parte, Enrique Peters confirmó su consistencia al detener el cronómetro en 9.39 segundos con su poderosa Ram Cummins, mientras que Tavo Valles se colocó entre los mejores con una destacada marca de 9.61 segundos al volante de su Golf 20V T DSG AWD.

Los organizadores informaron que el costo de inscripción para pilotos será de mil 100 pesos, mientras que el acceso a pits tendrá un costo de 300 pesos por persona. La entrada a gradas será de 450 pesos por automóvil tipo sardina (todos los que quepan), permitiendo a los asistentes disfrutar de una tarde llena de emociones y convivir de cerca con los equipos participantes.

La octava fecha de Arrancones VIP promete convertirse en uno de los eventos más espectaculares de la temporada, ya que varios competidores han trabajado en mejoras mecánicas para intentar romper la barrera de los nueve segundos.

Los pilotos están listos para acelerar a fondo en el Autódromo Francisco Villa que se prepara para recibir una jornada donde cada centésima de segundo podría marcar la diferencia entre la victoria y la derrota.

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