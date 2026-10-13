Ocupa Chihuahua tercer lugar nacional en homicidios dolosos durante 2026

Martes 13 de octubre de 2026

Chihuahua se ubicó en el tercer lugar nacional en homicidios dolosos durante los primeros nueve meses de 2026, con 1,009 víctimas, equivalentes al 7.8% del total registrado en el país.

De acuerdo con cifras presentadas por Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Chihuahua se colocó únicamente por debajo de Baja California, con 1,092 víctimas, y Guanajuato, con 1,089.

En cuarto lugar se ubicó Sinaloa, con 987 homicidios; seguido del Estado de México, Guerrero y Morelos.

Las siete entidades con mayor número de víctimas concentraron aproximadamente el 50% de los homicidios dolosos registrados en México entre enero y septiembre.

El informe destacó que, aunque Chihuahua se mantiene entre los estados con mayor número absoluto de asesinatos, a nivel nacional el promedio diario de homicidios presentó una reducción importante.

Según los datos federales, el promedio pasó de 86.9 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 42.2 en septiembre de 2026, una disminución cercana al 52%.

La información presentada corresponde a números absolutos de víctimas y no a tasas por cada 100 mil habitantes, por lo que la posición de Chihuahua refleja su participación en el total nacional de homicidios registrados durante ese periodo.