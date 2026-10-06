Oferta desde Europa habría motivado la salida de Gilberto Mora de la Selección Mexicana

Martes 6 de octubre de 2026

México.- La salida de Gilberto Mora de la concentración de la Selección Mexicana no habría obedecido a un problema físico, sino a la existencia de una oferta formal y millonaria de un club europeo, de acuerdo con información atribuida a ESPN.

Según el reporte, el cuerpo técnico del Tri habría optado por no arriesgar al futbolista de Xolos de Tijuana ante la posibilidad de que sufriera una lesión que pudiera complicar una negociación que ya estaría avanzada.

La información señala que existen conversaciones entre las partes involucradas para concretar el acuerdo una vez que Mora cumpla 18 años, el próximo 14 de octubre, fecha que sería clave para formalizar cualquier operación internacional.

El joven mediocampista había participado recientemente con la Selección Mexicana y anotó ante Colombia, pero posteriormente dejó de ser considerado para los compromisos frente a Perú y Estados Unidos.

De acuerdo con la versión difundida, aunque el fichaje pudiera quedar acordado en los próximos días, Mora tendría que permanecer temporalmente con Xolos hasta la apertura del siguiente mercado de transferencias para concretar su incorporación al futbol europeo.

Por ahora, no se ha dado a conocer oficialmente el nombre del club interesado ni existe confirmación pública del traspaso, por lo que la operación debe considerarse todavía en etapa de negociación.