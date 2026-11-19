Jueves 19 de noviembre de 2026

El Ayuntamiento de Chihuahua formalizó los nombramientos de los funcionarios que representarán al Municipio en las dos empresas de participación público-privada creadas para desarrollar los proyectos de biogás del relleno sanitario y separación y tratamiento de residuos sólidos, que contemplan inversiones conjuntas de hasta 1,039.1 millones de pesos.

Los acuerdos 506/2026 y 507/2026, publicados por la Secretaría del Ayuntamiento, establecen la integración de los órganos de administración y vigilancia de ambas sociedades.

Representantes en ambas empresas

El secretario del Ayuntamiento, Roberto Andrés Fuentes Rascón, fue designado representante de las acciones municipales, mientras que José Alberto Riquelme Morales ocupará el cargo de comisario por la participación del Municipio en las dos sociedades.

Proyecto de biogás: inversión de 34.9 millones de pesos

La empresa encargada del aprovechamiento del biogás del relleno sanitario tendrá una inversión prevista de 34.9 millones de pesos.

Su participación accionaria se distribuirá de la siguiente manera:

Municipio de Chihuahua: 40%.

Biogás de Juárez: 45%.

Gases de Metano: 15%.

Como consejeros propietarios municipales fueron nombrados José Luis de Lamadrid Téllez, director de Servicios Públicos Municipales, y Baltazar Ramírez Batista, subdirector de Aseo Urbano.

Sus respectivos suplentes serán José Nieves Medina Gutiérrez y Raúl Gómez Saracho.

El proyecto contempla la captación, extracción y destrucción controlada del gas generado en el relleno sanitario, con ingresos proyectados mediante créditos de carbono.

Planta de separación de basura: inversión de hasta 1,004.2 millones

La segunda empresa tendrá a su cargo la construcción y operación de una planta de separación y tratamiento de residuos sólidos, con una inversión de hasta 1,004.2 millones de pesos.

En esta sociedad, el Municipio contará con 26% de las acciones, mientras que la empresa V Green For Life tendrá el 74%.

El proyecto contempla un plazo de operación de 15 años, renovable por otros 15.

Los cuatro consejeros propietarios municipales serán:

José Luis de Lamadrid Téllez, suplente José Nieves Medina Gutiérrez.

Baltazar Ramírez Batista, suplente Raúl Gómez Saracho.

Jorge Rubén Tarango Mancinas, suplente Valente Chacón Uranga.

Araceli Josefina Natividad García, suplente Marissa Fabiola Loya Santana.

Nombramientos aprobados por mayoría

Las designaciones fueron aprobadas durante la sesión ordinaria de Cabildo del 11 de noviembre de 2026, con 16 votos a favor, uno en contra del regidor Miguel Alonso Riggs Baeza y una abstención de Hugo Eduardo González Muñiz.

La Secretaría del Ayuntamiento deberá realizar los trámites necesarios para incorporar los nombramientos a los documentos constitutivos de ambas sociedades.

Aunque los acuerdos formalizan la representación municipal, todavía no establecen fechas para el inicio de operaciones de las plantas.