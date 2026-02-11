Chihuahua

°C

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 11 de febrero de 2026

Ofrece Cejum taller de repostería para fortalecer autonomía de mujeres en situación de violencia

Mujeres usuarias del Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum), quienes han enfrentado situaciones de violencia, podrán participar en el “Taller de Repostería”, iniciativa orientada a promover su empoderamiento social y económico.

La dependencia económica representa una de las principales barreras para que muchas mujeres logren romper el ciclo de violencia y construir un proyecto de vida autónomo. En este contexto, el fortalecimiento de habilidades productivas y el acceso a oportunidades de ingreso propio se convierten en herramientas clave para mejorar su calidad de vida.

El taller surge a partir del interés expresado por las propias usuarias del Cejum, quienes manifestaron su motivación por capacitarse en el área de repostería como una alternativa de emprendimiento.

El proyecto se realiza gracias a la colaboración interinstitucional entre el Cejum, el Banco de Alimentos, Icatech —con instructoras certificadas— y Empobázar, lo que permite garantizar la calidad de la capacitación e incluir a mujeres que no cuentan con recursos para cubrir costos de inscripción o materiales.

Además del aprendizaje técnico, la actividad busca fortalecer la autoestima, la confianza y la resiliencia de las participantes, elementos fundamentales en su proceso de recuperación y empoderamiento integral.

El taller se llevará a cabo del 16 al 20 de febrero, en un horario de 9:30 de la mañana a 12:00 del mediodía, en las instalaciones de Cáritas, en el Banco de Alimentos, ubicado en Sierra del Cuervo, colonia Primero de Mayo.

Señalan omisiones de Vizsla Silver tras secuestro de 11 personas en Concordia; cinco han sido halladas sin vida

