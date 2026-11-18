Miércoles 18 de noviembre de 2026

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita identificar y combatir redes de lavado de dinero vinculadas con organizaciones del narcotráfico mexicano.

La recompensa forma parte del programa Recompensas por la Justicia, mediante el cual las autoridades estadounidenses buscan desarticular estructuras financieras utilizadas por los cárteles para ocultar ganancias provenientes del tráfico de drogas, robo de combustible y secuestro.

De acuerdo con cifras de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), entre 2025 y 2026 se han impuesto sanciones a más de 600 personas y entidades vinculadas con el Cártel de Sinaloa y más de 250 relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Consulado de Estados Unidos en Tijuana difundió el 17 de noviembre el anuncio oficial, que incluye mecanismos de contacto para proporcionar información de manera confidencial, entre ellos un enlace mediante la red Tor.

Las autoridades buscan información sobre ocho mecanismos financieros utilizados por las organizaciones criminales:

Aportaciones económicas de financiadores y facilitadores.

Operaciones de instituciones financieras y casas de cambio.

Ganancias provenientes del robo de combustible.

Empresas e inversiones controladas por los cárteles.

Negocios utilizados como fachadas.

Esquemas que generan beneficios económicos para integrantes criminales.

Vínculos entre instituciones financieras y organizaciones del narcotráfico.

Transferencias de recursos destinadas a financiar operaciones delictivas.

La iniciativa busca identificar no solamente a los integrantes de las organizaciones criminales, sino también a las personas, empresas y estructuras financieras que facilitan el movimiento y ocultamiento de recursos ilícitos.

Con esta medida, Estados Unidos amplía sus acciones contra las finanzas del narcotráfico mexicano, mediante recompensas e investigaciones dirigidas a las redes económicas que sostienen sus operaciones.