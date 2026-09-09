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Miércoles 9 de septiembre de 2026

Ofrece IMPAS terapias de rehabilitación para mejorar movilidad y funcionalidad

El Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) ofrece terapias de rehabilitación dirigidas a personas de distintas edades que requieren apoyo para recuperar, mantener o mejorar su movilidad y funcionalidad.

El servicio busca atender a pacientes que, debido a diferentes condiciones, presentan dificultades para desarrollar actividades cotidianas y requieren acompañamiento especializado durante su proceso de recuperación.

La rehabilitación puede ser necesaria después de una lesión, accidente, intervención quirúrgica o enfermedad, así como en casos donde existen dificultades para caminar, desplazarse, mantener el equilibrio o coordinar movimientos.

A través de estas terapias también se busca favorecer la capacidad de las personas para realizar actividades de la vida diaria y contribuir a mejorar su autonomía y calidad de vida.

El servicio está disponible para personas de diferentes grupos de edad, de acuerdo con sus necesidades de rehabilitación.

Las familias y personas interesadas en obtener mayor información o programar una cita pueden comunicarse al 072, extensión 2548, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 19:00 horas.

El IMPAS mantiene este servicio como parte de las acciones de atención a la salud que ofrece el Gobierno Municipal de Chihuahua a la población.

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