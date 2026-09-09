Ofrecen créditos de hasta 30 mil pesos a microempresas

Miércoles 9 de septiembre de 2026

Emprendedores y propietarios de microempresas de Chihuahua capital podrán acceder a créditos de hasta 30 mil pesos para fortalecer sus negocios, adquirir equipamiento o incrementar su capacidad operativa, a través del programa “200 FOMECH-DEMIC”.

El esquema, impulsado por el Gobierno Municipal de Chihuahua en coordinación con Desarrollo a la Microempresa (DEMIC) A.C., permanece vigente y dispone de una bolsa de 6 millones de pesos para otorgar hasta 200 créditos.

Los financiamientos contemplan una tasa de interés de 1.3% mensual, con plazos de pago de 18 o 24 meses.

El director de Desarrollo Económico y Competitividad, José Jordán Orozco, invitó a emprendedores y propietarios de negocios a conocer esta alternativa, cuyo objetivo es facilitar recursos para el crecimiento y consolidación de las microempresas locales.

Entre las características del programa destaca que no se requieren garantías reales. Para solicitar el financiamiento, las personas interesadas deberán estar dadas de alta ante Hacienda, contar con buen historial en Buró de Crédito y acreditar entre seis y 12 meses de operación de su negocio.

Además, deberán presentar un aval que también cuente con un buen historial crediticio.

Para un financiamiento de 30 mil pesos, se contemplan pagos aproximados de 2 mil 118 pesos mensuales durante 18 meses, mientras que en un plazo de 24 meses las mensualidades serían de aproximadamente mil 730 pesos.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a las microempresas de Chihuahua capital para acercarse al programa y conocer las condiciones del financiamiento, como parte de las acciones destinadas a impulsar la continuidad de los negocios y fortalecer la economía local.

Información del Gobierno Municipal de Chihuahua.