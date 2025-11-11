Ofrecen descuento del 100% en recargos del Impuesto Predial durante noviembre y diciembre

Martes 11 de noviembre de 2025

El Gobierno Municipal de Chihuahua anunció un descuento del 100 por ciento en los recargos del Impuesto Predial durante los meses de noviembre y diciembre, con el objetivo de apoyar la economía de las familias capitalinas y fomentar que los contribuyentes se pongan al corriente en sus pagos para poder acceder a los descuentos de inicio de año.

Además, se presentó una nueva modalidad de pago a través de WhatsApp, denominada Tesochat, mediante la cual los ciudadanos pueden consultar y pagar su adeudo, imprimir su estado de cuenta y resolver dudas o preguntas frecuentes.

Para utilizar este servicio, los interesados deben enviar un mensaje de WhatsApp al número 614-120-00-13 o ingresar directamente al enlace https://wa.me/5216141200013

. A través de esta vía podrán realizar su pago del Predial de manera rápida y segura.

La Tesorera Municipal informó que el municipio mantendrá los 10 puntos físicos de pago distribuidos en toda la ciudad, además de las opciones disponibles en línea a través de la página oficial: www.municipiochihuahua.gob.mx.

Asimismo, recordó que los contribuyentes pueden ponerse al corriente con tarjeta de crédito en plazos de tres o seis meses sin intereses, tanto en los puntos presenciales como en las plataformas digitales, incluyendo el Tesochat.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y brindar alternativas accesibles y modernas de pago para todos los ciudadanos.