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Miércoles 14 de octubre de 2026

Ofrecen recompensa de 2 mil pesos para localizar a “Zeus” en Chihuahua

Familiares de “Zeus”, un perro de raza Rottweiler de cinco años, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizarlo luego de que desapareciera de su domicilio en la colonia Mármol 3, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con sus propietarios, Zeus salió de su vivienda alrededor de las 2:00 de la madrugada del 12 de octubre y desde entonces comenzaron su búsqueda, sin que hasta el momento hayan logrado encontrarlo.

El perro es de color negro con manchas cafés en el pecho, patas y hocico. Al momento de desaparecer llevaba puesto un collar de cadena metálica.

Ante la preocupación de que permanezca solo en la calle, la familia ofrece una recompensa de 2 mil pesos a quien ayude a que Zeus regrese sano y salvo a casa.

Quienes lo hayan visto, sepan dónde se encuentra o lo tengan bajo resguardo pueden comunicarse vía llamada o WhatsApp con Karen Quintana al 614 548 9616.

La familia pidió compartir la información para ampliar la búsqueda y facilitar el regreso de Zeus a su hogar.

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