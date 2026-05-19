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Martes 19 de mayo de 2026

Ojinaga registra la temperatura más alta de Chihuahua con 38.3 grados

El municipio de Ojinaga registró la temperatura más alta del estado de Chihuahua al alcanzar los 38.3 grados centígrados, de acuerdo con el reporte meteorológico más reciente.

Entre las localidades con mayores temperaturas también se ubicaron Delicias con 37 grados; Chínipas con 36.2 grados; y Urique con 36.1 grados centígrados.

Asimismo, en Camargo se reportaron 36 grados, mientras que la capital del estado, Chihuahua, alcanzó 34.7 grados, misma temperatura registrada en Jiménez.

En otras regiones del estado, Ahumada registró 33.8 grados; Ciudad Juárez 33.2 grados; y Balleza 32.2 grados centígrados.

Por su parte, Parral reportó 31.2 grados; Nuevo Casas Grandes 29.9 grados; y Janos 29.1 grados.

Las autoridades meteorológicas indicaron que en el resto de los municipios las temperaturas se mantuvieron por debajo de los 28 grados centígrados.

Además, señalaron que un canal de baja presión y el ingreso de aire húmedo favorecerán un ambiente fresco a templado durante las mañanas, así como condiciones frías en la zona serrana del estado.

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