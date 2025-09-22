El Estado

29.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 22 de septiembre de 2025

Ojinaga registra la temperatura más alta de Chihuahua por cuarto día consecutivo

El municipio de Ojinaga volvió a encabezar la lista de las zonas más calurosas del estado, al registrar este lunes una temperatura máxima de 36.8 grados centígrados, manteniéndose por cuarto día consecutivo como el punto más caliente de Chihuahua.

Según el último reporte meteorológico, otras regiones del estado también enfrentaron temperaturas elevadas, destacando:

Uruachi: 36.5°C

Chínipas: 36°C

Ciudad Juárez: 34.8°C

Camargo: 34.5°C

Delicias: 34°C

Chihuahua capital: 33.6°C

Otras zonas también reportaron calor significativo:

Jiménez: 32.8°C

Ahumada: 32.6°C

Janos: 32°C

Nuevo Casas Grandes: 31.6°C

Balleza: 30°C

Parral: 29.3°C

En el resto de los municipios, las temperaturas máximas se mantuvieron por debajo de los 28°C, principalmente en la región serrana, donde las condiciones climatológicas comenzarán a cambiar en las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Estatal informó que un canal de baja presión junto con la entrada de humedad desde el Pacífico favorecerá un ligero descenso de las temperaturas, especialmente en la zona sierra, donde se esperan condiciones frescas a frías durante las noches y madrugadas.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas pico, y estar atentos a los próximos avisos meteorológicos ante posibles cambios bruscos de temperatura.

Gasolinera de Nonoava, entre las más caras del país: Profeco

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Participa personal de Sindicatura en Simulacro Municipal 2025

Gasolinera de Nonoava, entre las más caras del país: Profeco

Ojinaga registra la temperatura más alta de Chihuahua por cuarto día consecutivo

Destacan atletas chihuahuenses en la conferencia presidencial; Sheinbaum promete apoyo al deporte
Trump aprobaría esta semana acuerdo para operación de TikTok en EE.UU., reporta Wall Street Journal
Proponen que delito de estupro se persiga de oficio y con agravantes en el Código Penal Federal
Reportan la muerte de “El Changuito Ántrax” en operativo federal en Culiacán
Kim Jong Un abierto a diálogo con EE.UU. si abandona demanda de desnuclearización
Presidenta Claudia Sheinbaum visitará Juárez esta semana; será acompañada por la gobernadora
Sheinbaum abre puerta al voto electrónico en México: “es una buena opción”, afirma
México enfrenta rezago de hasta 8 años en formación tecnológica por burocracia educativa: experto

Municipios

Más Noticias

Confusión y pánico en Wall Street y Silicon Valley tras tarifa de $100,000 a visas H-1B
Lázaro Cárdenas Batel encabezará en Chihuahua consultas para la reforma electoral
Capacita Estado a 500 elementos para combatir el fentanilo: SSP fortalece estrategia de prevención y seguridad