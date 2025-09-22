Ojinaga registra la temperatura más alta de Chihuahua por cuarto día consecutivo

Lunes 22 de septiembre de 2025

El municipio de Ojinaga volvió a encabezar la lista de las zonas más calurosas del estado, al registrar este lunes una temperatura máxima de 36.8 grados centígrados, manteniéndose por cuarto día consecutivo como el punto más caliente de Chihuahua.

Según el último reporte meteorológico, otras regiones del estado también enfrentaron temperaturas elevadas, destacando:

Uruachi: 36.5°C

Chínipas: 36°C

Ciudad Juárez: 34.8°C

Camargo: 34.5°C

Delicias: 34°C

Chihuahua capital: 33.6°C

Otras zonas también reportaron calor significativo:

Jiménez: 32.8°C

Ahumada: 32.6°C

Janos: 32°C

Nuevo Casas Grandes: 31.6°C

Balleza: 30°C

Parral: 29.3°C

En el resto de los municipios, las temperaturas máximas se mantuvieron por debajo de los 28°C, principalmente en la región serrana, donde las condiciones climatológicas comenzarán a cambiar en las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Estatal informó que un canal de baja presión junto con la entrada de humedad desde el Pacífico favorecerá un ligero descenso de las temperaturas, especialmente en la zona sierra, donde se esperan condiciones frescas a frías durante las noches y madrugadas.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas pico, y estar atentos a los próximos avisos meteorológicos ante posibles cambios bruscos de temperatura.