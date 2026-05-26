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Martes 26 de mayo de 2026

Ojinaga registra la temperatura más alta del estado; superó los 36 grados

El municipio de Ojinaga se posicionó como el más caluroso de Chihuahua al registrar una temperatura máxima de 36.2 grados centígrados, de acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes.

Tras Ojinaga, el municipio de Camargo alcanzó los 35.6 °C, mientras que Chínipas registró 35.1 °C y Delicias llegó a los 35 grados centígrados, reflejando las altas temperaturas que predominan en gran parte del territorio estatal.

Otros municipios que reportaron condiciones cálidas fueron Urique, con 34.9 °C; Chihuahua capital, con 34.4 °C; y Jiménez, donde el termómetro marcó 33.3 °C.

Asimismo, en Balleza se registraron 32.5 °C, en Ahumada 31.8 °C y en Nuevo Casas Grandes 31.7 °C. Por su parte, Janos alcanzó los 31.2 °C, Parral los 30.8 °C y Ciudad Juárez los 30.7 °C.

Las autoridades meteorológicas informaron que en el resto de los municipios del estado las temperaturas se mantuvieron por debajo de los 28 grados centígrados.

Pese a las altas temperaturas registradas durante el día, la presencia de un canal de baja presión y el ingreso de humedad favorecerán un ambiente de fresco a templado durante las mañanas, además de condiciones frías en la zona serrana.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y mantenerse atenta a los avisos emitidos por las autoridades de Protección Civil.

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