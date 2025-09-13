Olivia Franco impulsa regularización de fraccionamientos y vincula avances al Plan Hídrico en Chihuahua

Sábado 13 de septiembre de 2025

Durante la firma del convenio para consolidar el desarrollo del Plan Hídrico en Chihuahua, la Síndica municipal Olivia Franco destacó los avances relevantes en la regularización de fraccionamientos, especialmente aquellos desarrollados por la empresa Yvasa S.A. de C.V., que mantiene en su portafolio más de 40,000 viviendas.

Franco reconoció que, tras dos años de inactividad en varios trámites, la empresa ha comenzado a atender las solicitudes municipales, entregando áreas verdes, realizando obras de pavimentación y banquetas, y avanzando en la urbanización de diversos desarrollos. Sin embargo, señaló que aún persiste un rezago en los procesos de municipalización.

“Estamos en un momento clave. Yvasa está atendiendo cada una de las solicitudes pendientes, y aunque el ritmo aún no es el ideal, hay progreso tangible”, declaró Franco. Adelantó además que los avances concretos serán incluidos en el próximo informe de la Sindicatura, previsto para presentarse en octubre ante el Cabildo.

De los 530 fraccionamientos en proceso de regularización, alrededor de 200 ya presentan avances, producto de la coordinación con al menos 55 desarrolladores activos. No obstante, la funcionaria admitió que el rezago histórico obliga a redoblar esfuerzos: “El reloj no perdona, y queremos que estos trámites se resuelvan con la urgencia que merecen los chihuahuenses”, afirmó.

Como parte de las acciones inmediatas, la Sindicatura sostuvo una mesa de trabajo con Yvasa, en la que se planteó una ruta estratégica para destrabar proyectos detenidos y garantizar que las entregas cumplan con los lineamientos técnicos exigidos por el municipio. Franco enfatizó que, aunque los detalles técnicos y plazos se compartirán en su próximo informe, “las cosas van caminando”, y el objetivo es evitar que el rezago siga aumentando, optimizando tanto recursos como tiempos de respuesta institucional.

El evento se enmarcó en la agenda de consolidación del Plan Hídrico, cuyo objetivo es alinear el crecimiento urbano con la sostenibilidad de los recursos hídricos, en una ciudad que enfrenta desafíos crecientes en materia de infraestructura y servicios básicos.

Olivia Franco dejó claro que la regularización urbana es indispensable para poder implementar sistemas eficientes de captación, tratamiento y distribución. “En congruencia con un plan hídrico exitoso es que nos mantenemos pendientes de un ordenamiento del territorio”, concluyó.