Olson: Defender la vida también significa promover la salud mental

Martes 15 de septiembre de 2026

Defender la vida no solamente significa protegerla desde su inicio, sino también generar las condiciones para que cada persona encuentre razones para vivir, acompañamiento en los momentos difíciles y acceso oportuno a servicios de salud mental.

Con este compromiso, Olson asistió al crucero organizado por el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), como parte de las acciones de prevención del suicidio que impulsa el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla en Chihuahua.

Durante la actividad, se hizo un llamado a la sociedad a no permanecer indiferente ante quienes atraviesan por una situación de crisis emocional y a entender que la prevención del suicidio requiere de una comunidad atenta, empática y dispuesta a acompañar.

Olson destacó que hablar de salud mental también es hablar de defensa de la vida.

“Defender la vida significa estar presentes en todas sus etapas y circunstancias. Significa acompañar a quien está pasando por un momento difícil, escuchar sin juzgar y acercar ayuda a quien la necesita. Cada vida tiene valor y merece una oportunidad.”

Asimismo, reconoció las acciones que desde el Gobierno Municipal se han implementado para fortalecer la prevención y atención de la salud mental, particularmente aquellas que buscan llevar el mensaje de prevención directamente a las calles y generar conciencia entre las familias chihuahuenses.

El legislador señaló que la prevención comienza muchas veces con algo tan sencillo como preguntar “¿cómo estás?” y realmente estar dispuesto a escuchar la respuesta.

“Necesitamos recuperar una cultura donde pedir ayuda no sea motivo de vergüenza. La salud mental debe ser una prioridad y debemos construir redes de apoyo desde la familia, las escuelas, las comunidades y las instituciones”, afirmó.

Finalmente, Olson hizo un llamado a las familias chihuahuenses a mantenerse cercanas a sus hijos, amigos y seres queridos, y a buscar ayuda profesional ante cualquier señal de alerta.

“Si defendemos la vida, tenemos que cuidarla todos los días. Prevenir el suicidio también es defender la vida.”