Olson presentará hoy su Informe Legislativo en el Teatro de la Ciudad

Miércoles 11 de febrero de 2026

El día de hoy, el diputado de Acción Nacional, Carlos Olson, presentará su Informe Legislativo a las 5:30 p.m. en el Teatro de la Ciudad, donde dará a conocer los resultados del trabajo realizado en el Congreso del Estado y los principales avances de su agenda.

Durante el evento, el legislador expondrá los logros alcanzados y las iniciativas impulsadas en favor de la vida, la familia y las libertades, pilares que han guiado su actuación pública y su labor parlamentaria.

El informe incluirá acciones enfocadas en el fortalecimiento del tejido social, la protección de niñas, niños y adolescentes, así como propuestas orientadas a consolidar una sociedad con mayor estabilidad, valores y oportunidades para las familias chihuahuenses.

Este ejercicio de rendición de cuentas reafirma su compromiso con la transparencia, la responsabilidad legislativa y la cercanía con la ciudadanía.