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Viernes 17 de abril de 2026

Omar García Harfuch, entre seguridad y popularidad: lo perfilan como figura rumbo a 2030

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha generado una inusual combinación de atención mediática: resultados en materia de seguridad y una creciente popularidad en redes sociales.

De acuerdo con The Wall Street Journal, el funcionario es considerado por algunos sectores como el “crush” de México, en medio de una ola de comentarios que destacan su imagen pública.

Hijo de la actriz María Sorté, García Harfuch también ha sido foco de análisis por su perfil político y trayectoria en seguridad. Su posicionamiento creció tras operativos relevantes contra el crimen organizado, lo que reforzó su presencia tanto en la agenda pública como en redes.

Según el medio estadounidense, el propio funcionario ha expresado incomodidad ante los comentarios personales que recibe en plataformas digitales, al considerar que desvían la atención de su labor institucional.

En el plano político, el reporte lo ubica como uno de los perfiles a seguir rumbo a las elecciones presidenciales de 2030, respaldado por su experiencia y antecedentes familiares en la política mexicana.

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