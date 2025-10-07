Omar García Harfuch omite a Chihuahua en informe de seguridad del primer año de Gobierno Federal

Martes 7 de octubre de 2025

Ciudad de México.— El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó este lunes el informe global sobre los avances en materia de seguridad durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando resultados relevantes en diversas entidades federativas, sin mencionar a Chihuahua entre ellas.

Durante su exposición, García Harfuch subrayó que estados como Nuevo León, Jalisco y Tabasco han registrado reducción en homicidios dolosos, como resultado de detenciones de alto impacto contra personas consideradas generadoras de violencia.

Asimismo, destacó avances en entidades como Guerrero, Estado de México, Sonora, Guanajuato, Sinaloa, Baja California Sur y la Ciudad de México, donde las acciones coordinadas con gobiernos estatales han derivado en bajas en la incidencia delictiva, particularmente a través de detenciones relevantes.

A pesar de no incluir a Chihuahua en los ejemplos señalados, el funcionario federal aseguró que en las 32 entidades del país se mantiene un trabajo coordinado en materia de seguridad, con resultados visibles en áreas como el combate al tráfico de drogas.

El informe forma parte del balance que distintas dependencias del gobierno federal han comenzado a presentar con motivo del primer aniversario de la actual administración, encabezada por Sheinbaum Pardo.