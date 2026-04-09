Opera al 27% la cuenca del Sauz por fallas de la CFE; podría haber desabasto de agua en Chihuahua

Jueves 9 de abril de 2026

La zona del Sauz, la cuenca de pozos más grande y estratégica para el abastecimiento de agua en la capital chihuahuense, opera actualmente a menos del 27% de su capacidad debido a cortes y fallas en el suministro eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento (JMAS).

El director de la dependencia, Alan Falomir, detalló que el acueducto del Sauz —que en condiciones normales entrega 950 litros por segundo— apenas está aportando 250 litros por segundo, lo que representa una reducción de 700 litros por segundo, equivalente a un 73.7% menos del volumen habitual.

Falomir señaló que las demás cuencas operan con normalidad, por lo que las afectaciones se concentrarán en las colonias que dependen directamente del suministro del Sauz.

Posibles afectaciones en las próximas horas

El titular de la JMAS advirtió que, mientras la CFE no restablezca la energía en los pozos afectados, no es posible anticipar el alcance total del desabasto o de la caída en la presión del agua durante las próximas horas.

La cuenca del Sauz es considerada la principal fuente de abastecimiento para la ciudad de Chihuahua, por lo que cualquier interrupción en su operación impacta de manera inmediata en la red de distribución de amplias zonas de la capital.