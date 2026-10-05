Operación Enjambre amplía su alcance nacional; suma detenciones de alcaldes y mandos policiales

Lunes 5 de octubre de 2026

México.- La denominada Operación Enjambre, estrategia del Gabinete de Seguridad federal enfocada en investigar presuntos vínculos entre autoridades locales y estructuras criminales, amplió durante 2026 su presencia fuera del Estado de México y alcanzó entidades como Chiapas, Puebla, Jalisco, Oaxaca, Morelos, Michoacán y Guerrero.

De acuerdo con la información disponible, al corte del 8 de septiembre el operativo acumulaba 111 servidores públicos detenidos, entre ellos siete alcaldes en funciones, mientras que el despliegue continuó con nuevas capturas durante las semanas siguientes.

Uno de los casos más recientes ocurrió en Chiapas, donde fuerzas federales detuvieron al presidente municipal de Suchiapa, Jorge Lorenzo Lara Cordero; a su antecesor, Alexis Nucamendi Gómez, y a 19 mandos y agentes municipales señalados por delincuencia organizada y corrupción.

La estrategia tuvo su origen el 22 de noviembre de 2024 en el Estado de México, con órdenes de aprehensión contra presidentes municipales, directores de Seguridad Pública, mandos operativos y agentes señalados por delitos como extorsión, secuestro exprés y homicidio. Las investigaciones abarcaron municipios como Amanalco, Tejupilco, Tonatico, Chicoloapan, Ixtapaluca, Naucalpan, Coacalco y Jilotzingo.

En Puebla, durante septiembre fueron detenidos los alcaldes de Tepeyahualco y Esperanza, en investigaciones relacionadas con presuntas redes de robo a transporte de carga, narcomenudeo, extorsión y secuestro exprés. En uno de los operativos se aseguraron armas, vehículos blindados, un dron y un inhibidor de señales.

En Jalisco, la operación derivó en la aprehensión del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, señalado por delincuencia organizada y presunta colusión con el Cártel Jalisco Nueva Generación. En acciones posteriores se realizaron cateos en varios municipios de Jalisco y Michoacán, con decenas de personas detenidas.

También en Oaxaca fue detenido el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, a quien se le imputaron delitos relacionados con extorsión agravada y seguridad del Estado. Las investigaciones refieren presuntas redes de cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de migrantes y protección policial a grupos delictivos.

La expansión de la Operación Enjambre refleja una estrategia federal orientada a detectar y desarticular posibles redes de protección institucional al crimen organizado dentro de gobiernos municipales y corporaciones policiales. Al cierre del periodo referido, el despliegue ya se había extendido simultáneamente a distintas regiones del país.