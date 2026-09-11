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Viernes 11 de septiembre de 2026

Operación Enjambre suma 111 detenidos por presuntos vínculos criminales

México.- La Operación Enjambre ha derivado en la detención de 111 personas presuntamente vinculadas con redes de corrupción, narcotráfico y crimen organizado al interior de gobiernos municipales, de acuerdo con un corte oficial al 8 de septiembre de 2026.

La estrategia, coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ha alcanzado a presidentes municipales, exalcaldes, mandos de seguridad, policías y otros exservidores públicos de distintas fuerzas políticas.

Del total de detenidos, 14 son alcaldes o exalcaldes vinculados a proceso o encarcelados, mientras que la mayoría corresponde a directores de seguridad, mandos operativos, policías y presuntos operadores que habrían facilitado actividades delictivas desde las administraciones municipales.

El Estado de México concentra 60 capturas, más de la mitad de los casos registrados. También se reportan acciones en entidades como Puebla, Morelos, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Chihuahua, Tlaxcala y Tamaulipas.

Según la información difundida, la operación acumula 20 sentencias condenatorias firmes. Las autoridades federales señalaron que la estrategia mantiene una política de cero impunidad contra servidores públicos que presuntamente utilicen su cargo para favorecer o colaborar con grupos delictivos.

Juez acusado de prevaricación agravada comparecerá hoy ante un juez

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