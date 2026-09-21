Operativo en Ojinaga deja dos detenidos y 11 armas largas aseguradas

Lunes 21 de septiembre de 2026

Un fuerte operativo realizado este lunes en el municipio de Ojinaga dejó como saldo la detención de dos hombres, así como el aseguramiento de 11 armas largas y varios vehículos presuntamente relacionados con una célula criminal que opera en aquella región del estado.

Los detenidos fueron identificados como Octavio V. L., de 32 años, y Axel A. A., de 30 años, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

De manera preliminar, las autoridades investigan si los detenidos y lo asegurado podrían estar relacionados con el grupo al que se atribuye el ataque contra un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Tras el operativo efectuado en Ojinaga, durante la noche se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicadas sobre la avenida Universidad, en la ciudad de Chihuahua.

En el resguardo del inmueble participaron efectivos del Ejército Mexicano, agentes de la Policía Municipal y elementos de la Policía del Estado, mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

La movilización provocó el cierre temporal de la circulación vehicular sobre avenida Universidad y calles aledañas.

Las 11 armas largas y los vehículos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para establecer su procedencia y determinar si existe relación con otros hechos delictivos registrados en la región.

Las investigaciones continúan para establecer las responsabilidades correspondientes y esclarecer la posible vinculación de los detenidos con la célula criminal que opera en la zona de Ojinaga.