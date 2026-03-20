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Viernes 20 de marzo de 2026

Operativo en San Francisco de Borja deja un detenido y aseguramiento de armas, droga y vehículos

San Francisco de Borja.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación y el Ejército Mexicano, realizó un operativo en San Francisco de Borja y zonas cercanas, que resultó en la detención de un presunto generador de violencia y el aseguramiento de armas, droga y vehículos.

Durante los recorridos en comunidades, brechas y caminos cercanos a Guachochi y Nonoava, se aseguraron:

Cinco armas de fuego, incluyendo un rifle calibre .50 tipo Barrett con cargador abastecido.

943 cartuchos útiles.

Aproximadamente 3 kilogramos de presunta marihuana.

Cinco vehículos vinculados a actividades delictivas (Ford Expedition 2007, Buick Lacrosse 2012, Chevrolet Silverado, Jeep Wrangler 2014 y Ford Explorer 2001).

El detenido, identificado como Marvin Oswaldo T. V., y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

El operativo contó con apoyo aéreo de dos helicópteros de la Policía del Estado y drones para ampliar la vigilancia y garantizar la seguridad en la zona.

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