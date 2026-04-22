Operativo en carretera Aldama–Ojinaga permite recuperar dos vehículos robados

Miércoles 22 de abril de 2026

El robo de tres vehículos en la carretera Aldama–Ojinaga generó una movilización de corporaciones de seguridad, que desplegaron un operativo en la zona y lograron recuperar dos de las unidades.

De acuerdo con información oficial, las víctimas interpusieron las denuncias durante el fin de semana, lo que activó la intervención de las autoridades.

El operativo incluyó recorridos sobre la vía principal, así como en brechas y comunidades cercanas, con el objetivo de prevenir nuevos delitos y localizar el tercer vehículo aún pendiente.

En las acciones participaron elementos de la Policía del Estado, la Agencia Estatal de Investigación, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes mantienen presencia en la región para reforzar la seguridad.